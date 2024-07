Ett dokument har börjat florera på nätet som beskriver en uppföljare till Aliens: Fireteam Elite. Det är obekräftat huruvida dokumentet är äkta, men ser rätt övertygande ut. Spelet går under utvecklingsnamnet Project Macondo och blir precis som föregångaren en co-op-skjutare där man tillsammans med två AI-polare eller riktiga spelare tampas mot xenomorphs.

Istället för anpassningsbara karaktärer ska vi dock få välja mellan fem förbestämda och distinkta figurer, med varierande utrustning och vapen, såsom The Swift, som har hög rörlighet och kastyxor; The Commander, som inspirerar resten av gänget och placerar ut sköldar; och The Ranger, som nyttjar drönare för att skanna efter fiender och dela taktiska data med resten av truppen.

Vidare menar dokumentet att de inte planerar några mikrotransaktioner, gatcha-mekanik eller reklam i spelet. De siktar på att släppa det under det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2025.