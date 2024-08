Quest-tillverkaren Metas VR/AR-avdelning Reality Labs fortsätter att blöda pengar. Det senaste kvartalet gick den back 4,5 miljarder dollar, 48 miljarder kronor, rapporterar Games Industry. Föregående kvartal backade man 3,8 miljarder dollar.

Meta går överlag bra, men VR/AR-sektionen har gått back med miljardbelopp i flera års tid. Men ekonomichefen Suan Li säger till GI att satsningen fortsätter, och att förlusterna är en följd av medvetna investeringar. Avdelningen kommer fortsätta gå back: förlusterna "will increase meaningfully year-over-year due to ongoing product development efforts and investments to further scale [its] ecosystem."

Reality Labs drar främst in pengar på VR-produkterna Quest och på AR-glasögon från Ray Ban. Meta-grundaren Mark Zuckerberg storsatsade på VR-universumet Metaverse i flera år, vilket kostade stora pengar utan att nå framgång.

Enligt CNBC har Reality Labs gått back med 50 miljarder dollar, cirka 536 miljarder kronor, sedan 2020.

I mars förra året skrev The Verge att Meta tros ha sålt nära 20 miljoner exemplar av de trådlösa headsetsen Quest, Quest 2 och Quest Pro (mest av Quest 2). I september 2023 släpptes det dyrare Quest 3-headsetet, och i somras skrev UploadVR att det tros ha sålt i 1 miljon exemplar.