Sega ansökte nyligen om varumärkesskydd för namnet Yakuza Wars i Japan, skriver Gematsu. Det är okänt vad registreringen kommer leda till, men det har knappast mildrat lusten att spekulera.

I Reddits Like a Dragon-sektion (logiskt nog, eftersom Like a Dragon-serien tidigare hette just Yakuza i vissa delar av världen) har ett par teorier lagts fram om vad det kan bli, skriver VG247.com. En är att Like a Dragon hoppar i säng med Segas Sakura Wars-serie, en annan någon sorts RTS-spel, och en tredje något åt Dynasty Warriors-hållet.

Utvecklaren Ryu Ga Gotoku Studio är inte rädd att ta ut svängarna genremässigt, så Yakuza Wars kan bli lite vad som helst. I somras sa studion att "ni kommer bli överraskade" av nästa spel, så variationslusten verkar hålla i sig.