Sonys kvartalsrapport för perioden som slutade den sista juni i år är släppt. Där får vi veta att det sålts 61 miljoner Playstation 5 världern över sedan konsolen lanserades för snart fyra år sedan.

Det såldes 2,4 miljoner PS5:or under april-juni i år, en minskning med 27 procent från de 3,3 milijoner som såldes samma period 2023. På spelfronten krängde man 53,6 miljoner PS4- och PS5-spel under kvartalet, också det ner från samma period 2023 (då såldes 56,5 miljoner titlar). 80 procent av försäljningen var digital. Antalet aktiva PS Network-användare ökade från förra året: 116 miljoner under årets kvartal, mot 108 förra året.

Både Microsoft och Nintendo visar sjunkande försäljning för Xbox- och Switch-konsolerna i sina kvartalsrapporter. Switch är ju urgammal (och uppföljaren avtäcks innan april 2025), så det är fullt logiskt, men också Xbox och PS5 närmar sig fyra år – ungefär halvvägs in i en konsolgeneration. "Nya" (läs: lätt uppdaterade, men prestandamässig lika) Xbox Series-konsoler kommer innan jul. Och Sony spås släppa PS5 Pro-konsoler i höst. Det skulle kunna få fart på försäljningen. Och nästa år ska ett visst GTA VI komma.