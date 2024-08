The Lord of the Rings: Return To Moria släpptes i early access på Epic Games Store för snart ett år sedan och kom till Playstation 5 strax därefter. Ett Xbox-släpp utlovades även under 2024, och nu vet vi när det är dags att våga sig ner i gruvorna för att gräva girigt och djupt: 27 augusti.

Det sker i vad de kallar för the Golden Update, som inte bara inkluderar ett släpp på Xbox Series X/S, utan även på Steam. Vidare kommer uppdateringen att lägga till crossplay för samtliga plattformar, så att alla kan lira med varandra.

1.0-versionen av spelets sandlådeläge inkluderas dessutom, såväl som "nytt innehåll på alla plattformar".