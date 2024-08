Hogwarts Legacy sålde otroligt bra under 2023 och tog Warner Bros. (WB) spelintäkter till nya höjder; Suicide Squad: Kill the Justice League gjorde raka motsatsen och bidrog till att företagets spelintäkter under andra kvartalet 2024 var 40 procent lägre än året innan.

I ett samtal med investerare sa JB Perrette, chef för global streaming och spel, att WB nu vill dra nytta av free-to-play-sfären, eftersom den sägs "stå för runt hälften av den 200 miljarder stora spelbranschen". Ett annat sätt att öka lönsamheten som de tittar på är att licensiera ut sina många populära varumärken.

Det ska finnas stort intresse för bland annat Batman, Superman och Harry Potter, vilket skulle kunna vara ett sätt att öka intäkterna utan att själva ligga ute med de summor som spelutveckling kräver.