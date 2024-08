Nästa vecka är det dags för Gamescom-mässan i Köln igen, och i vanlig ordning inleds den av livesändningen Gamescom Opening Night Live. Den blir två timmar lång, och programledaren Geoff Keighley lovar att nya spel kommer presenteras.

"Yes, there will be new game announcements." skriver han på X. Strax innan berättar han att man ska visa Civilization 7, Indiana Jones and the Great Circle, Monster Hunter Wilds, Dune Awakening, Marvel Rivals och CoD: Black Ops 6. Med flera.

Opening Night Live börjar klockan 20 på kvällen på tisdag, den 20:e. Du ser showen här på FZ tillsammans med @Wakkaah. Om det inte passar så skriver vi nyheter om alla stora saker som händer på showen.

Gamescom slår upp dörrarna för allmänheten onsdag den 21:a och de står öppna till och med söndagen. Allt äger rum på Kölnmässan. FZ skickar dit Fredrik och Daniel, så räkna med förhandstittar och intryck framöver!