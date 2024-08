All Possible Futures lovade att The Plucky Squire skulle släppas i år, och de kommer att leva upp till det löftet. Den senaste trailern för det lovande äventyret ser ni ovan, och där framgår det att spelet släpps den 17 september på Playstation 5, Nintendo Switch, pc och Xbox Series X/S.

Det kretsar kring Jot och hans vänner – karaktärer i en sagobok som en dag upptäcker att det finns en värld i 3D utanför sidorna. Ondingen Humgrump inser samtidigt att han är dömt att förlora i sagornas värld, och sparkar därför ut Jot & Co.

Det som följer är ett äventyr där man skiftar mellan 2D och 3D, och nyttjar världen utanför för att påverka vad som händer på sidorna i boken och på så sätt lösa pussel.