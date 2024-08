Vilken resa det har varit. Dead Cells släpptes under 2018 och har jobbats på av både Motion Twin och Evil Empire, och det har blivit en hel del numrerade uppdateringar. Den 35:e i ordningen släpptes härom dagen och blir faktiskt spelets allra sista.

Den går passande nog under namnet The End is Near och lägger till en hel radda nya grejer. Tre nya fiender har lagts till som dyker upp i speciella "cursed biomes", som i utbyte mot högre svårighetsgrad ger bättre loot.

För att överleva erbjuds tre nya vapen, tre nya mutationer och en massa nya "affixes", som modifierar utrustningen man plockar upp. Det vankas även balansjusteringar, ändringar av hur miljöerna är sammankopplade och en massa nya huvuden man kan utsmycka sin karaktär med. Mer info i innehållsförteckningen.