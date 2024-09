Far Out Games har utannonserat ett spel som ser riktigt lovande ut för folk som gillar att framföra fordon på vårdslösa sätt. Deliver At All Costs är ett actionspel där man i rollen som budbilsföraren Winston Green får i uppdrag att frakta diverse märkliga laster.

Det utspelar sig i slutet av 50-talet i en stad bestående av en massa förstörbara miljöer som vi får utforska både i fordon och till fots. Utöver byggnader och andra hinder måste man även passa sig för invånarna, som kan bli förbannade och hänga sig fast i fordonet.

Deliver At All Costs är på väg till Playstation 5, Xbox Series X/S och pc.