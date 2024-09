Månadens mitt är här, vilket innebär att en ny vända Playstation Plus-spel är på väg till prenumeranter på de dyrare Extra- och Premium-nivåerna. Den 17 september blir de tillgängliga, och utbudet ser ut som följer.

Det som ser mest inbjudande för undertecknad är The Plucky Squire, som även släpps till övriga format på samma datum. Vill man ha något lite mindre gulligt så kan kanske Chernobylite vara något, alternativt Under the Waves om man gillar att ta sig vatten över huvudet.

Den fullkomliga listan är som följer:

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

Night in the Woods | PS4, PS5

Chernobylite | PS4, PS5

Wild Card Football | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

Road 96 | PS4, PS5

Ben 10 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Prenumererar man på Premium-nivån får man dessutom tillgång till ett PSVR2-spel och några "klassiker":