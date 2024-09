Stellarblade är ett produktionsbolag i Louisiana, USA, som är missnöjda med Sonys och Shift Ups användning av namnet Stellar Blade. Det hela har lett till att ägaren Griffith Chamber Mehaffey har stämt de båda bolagen för upphovsrättsintrång.

Enligt stämningen (via IGN) ska produktionsbolaget ha existerat sedan 2010 och säger sig ha blivit digitalt begravda sedan spelet utannonserades och började att dominera i sökmotorerna. Shift Up registrerade Stellar Blade som spelrelaterat varumärke i januari 2023, medan Mehaffey registrerade sitt i juni samma år, varpå han skickade brev till Shift Up om att upphöra med intrånget.

Nu vill han att Shift Up och Sony hindras från att använda Stellar Blade eller liknande namn och att de "lämnar över alla material i deras ägo med Stellar Blade på", så att Mehaffey kan förstöra dem. Han vill även ha skadestånd och ersättas för sina advokatkostnader.