Beyond Good and Evil 2 är en riktigt långkörare, och frågan är om vi någonsin kommer att få spela det. Utvecklingen ska ha startats om efter avtäckningen under 2018, men sedan dess har vi inte fått se något från den efterlängtade uppföljaren.

Med nedlagt ska det inte vara, och enligt källor som Kotaku har pratat med ska spelet nyligen ha nått en intern milstolpe och då fått positiv feedback från Ubisofts ledning. De uppger även att vissa av utvecklarna som jobbar med det känner att projektet äntligen går i rätt riktning och att de har en tydligare vision än tidigare.

Fram tills tidigare i år var det Guillaume Brunier som ledde projektet, men blev då ersatt av Francis Coldebouf, som innan dess hade agerat producent för spelet och dessutom har över 30 års erfarenhet hos Ubisoft.