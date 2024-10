I dag är det så dags för oss att träffa en Max Caulfield som är snäppet äldre än hennes inledande äventyr i det första Life is Strange-spelet. Life is Strange: Double Exposure lanseras under dagen på pc, Nintendo Switch, Playstatio 5 och Xbox Series X/S, utvecklat av Deck Nine, som även gett oss Life is Strange: Before the Storm och Life is Strange: True Colors.

Betygen från diverse spelmedier är också här, och även om det inte är någon rungande succé, ser det heller inte dåligt ut. På Opencritic ligger snittet i skrivande stund på 72/100, med ett fåtal riktigt höga betyg som jämnas ut av fler som lägger sig snäppet lägre.

Karaktärerna och pusslen tas upp som positiva delar av flera, men det snackas även om att narrativet känns lite spretigt och att prestandaproblem och buggar påverkar upplevelsen.

På Steam ser det snäppet mer positivt ut, där spelet efter 800 recensioner har ett "Väldigt positivt" omdöme med 81 procent upptummar.