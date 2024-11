Det är järv-a hopp i Insomanicas Wolvwerine-teamet. Enligt Game File hoppade regissören Brian Horton av projektet tidgare i år tillsammans med Cameron Christian. Christian har fått en helt annan roll inom Insomniac medan Horton har hoppat över till Xbox och är nu regissör för Perfect Dark.

Perfect Dark är utvecklat av The Initiative tillsammans med Crystal Dynamics och Horton jobbade faktiskt med just Crystal Dynamics när de gjorde Rise of the Tomb Raider. Han har sedan dess varit en sväng hos Infinite Ward och sedan landade en stund hos Insomniac för att nu vara tillbaka.

De som ersatta Horton och Christian är Marcus Smith och Mike Daly. Båda dessa herrar har tidigare jobbat med Ratchet & Clank: Rift Apart.

Marvel’s Wolverine utannonserade 2021 och tre år senare har vi fortfarande väldigt lite info om projektet. Många har börjat fråga sig hur det egentligen står till med projektet, men officiellt så är det ju fortfarande under utveckling så vi får helt enkelt vänta lite längre på mer info.