I början av året sa Phil Spencer att möjligheten att streama Xbox-spel man äger från molnet "borde komma i år", och visst blir det så. Fram tills nu har man bara kunnat molnstreama spel som inkluderas i Game Pass Ultimate, men nu ska alltså även andra spel läggas till. Inledningsvis är det 50 titlar som stöds, som vi listar längst ned i artikeln.

I dagsläget funkar funktionen endast via webbläsare (med smart-tv och VR som undantag), men nästa år ska stöd för Xbox-konsoler och Xbox-appen på pc också läggas till.

För att testa måste man vara Game Pass Ultimate-prenumerant och givetvis även äga något av spelen som stöds. Därefter går man till Xbox.com/play, loggar in på Game Pass och väljer "Streama ditt eget spel" (Stream your own game).

På tv-apparater och VR-headset som stöds går man istället via Xbox Cloud Gaming-appen.

Spelen som stöds är: