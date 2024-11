Hafþór Júlíus Björnsson spelade "The Mountain" under fem säsonger av Game of Thrones och har erövrat flera styrkepriser, så som världens starkaste man. Nu har Björnsson eventuellt genomfört sitt dyraste marklyft någosin i en så kallad "deadlift of data" (tack, Tom's Hardware). På tech-mässan SD24 lyfte Björnsson 452 kilo med 128 terabyte stora next-gen-SSD:s. Var och en lär kosta norr om 100 000 kronor när de släpps. Jo tack, det här är ett PR-jippo så det sjunger om det.

Björnssons Game of Thrones-kollega Sophie "Sansa" Turner ryktas vara aktuell som Lara Croft i Amazons nya serie. Tidigt i år gick också ryktet om att ett Game of Thrones-mmorpg var på gång.