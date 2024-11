Baldur's Gate 3 släpptes ur early access i slutet av förra sommaren, och hann släppas på PS5 och Xbox Series innan 2023 blev 2024. Faktum är att spelet haft fler spelare i år än i fjol, låter Larians Michael Douse meddela. Det är idel positiva tendenser. Douse medger att moddar är en del av spelets fortsatta popularitet. Officiellt modd-stöd fick vi i somras.

Larians director of publishing konstaterar (via X) att de dagliga peakarna ökat med tre procent och att snittet på dagliga användare gått upp med 20 procent. Antalet som spelar via Steam Deck har gått upp med 61 procent jämfört med i fjol – men det kan ju ha utgått från en låg nivå.

Hur som helst: att ett rollspel får fler spelare året efter releasen är ett styrkebesked. Om det är bara pc-siffror eller statistik överlag framgår inte, men att BG3 mår bra är tydligt.

Dessutom har spelet sålt i ytterligare ett ex i Vatikanstaten. Totalt tre. Påven vill köra co-op? En i vatikanten har det på sin önskelista, så det är sannolikt en kardinal som väntar på rea.