Suicide Squad: Kill the Justice League dödar (tillfälligt) sin prislapp. Under Steams höstrea kostar spelet omkring 40 kronor (3,49 euro); normalpriset ligger annars på 800 kronor (69,99 euro). Det är en 95-procenting rea – milde tid! – på ett spel som släpptes så sent som i februari.

I vanliga fall brukar det dröja innan nya AAA-titlar går ner så kraftigt i pris, men så har Batman Arkham-studions Suicide Squad haft det ovanligt kämpigt med mediokra betyg och få spelare. Under de senaste månaderna har Steam-peakarna landat på några hundra som mest (Steamdb).

Men! Rean har bevisligen lockat till sig nyfikna. I helgen peakade Suicide Squad på 2 500 spelare.