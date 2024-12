Kan Indy svepa in som en fräsch 90-talsfläkt över spelåret? Det får vi se på måndag – eller nu på fredag om man köper Premium-utgåvan – då Indiana Jones and the Great Cricle släpps på pc och Xbox Series X/S. Premium-utgåvan kommer dessutom med ett framtida DLC vid namn The Order of Giants, och nu har vi fått de första uppgifterna om det.

Uppgifterna kommer från Gamerant, som har pratat lite med den narrativa chefsdesignern Tommy Tordsson Björk, som inte ville avslöja för mycket, men hade följande att säga:

Det enda jag kan säga om det är att vi kommer att utforska några av myterna som man hör talas om i Vatikanen och få reda på mer om Roms dolda historia. Det kommer att bli ett spännande äventyr värdigt Indy!

Vatikanen är en av de platser vi kommer att besöka i grundspelet, så vill man få ett hum om vad DLC:t kommer att handla om kanske man ska hålla ögon och öron öppna när man är där.

Spelet släpps alltså snart på pc och Xbox Series X/S, medan Playstation 5 får vänta tills i vår.