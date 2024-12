Sony har avtäckt My First Gran Turismo – en gratis testversion av Gran Turismo 7 som främst riktar in sig på personer som inte har upplevt Gran Turismo tidigare. Det släpps till Playstation 4 och Playstation 5, faktiskt redan i morgon.

Det består av en handfull olika race och spellägen, såväl som en uppsättning körkortsprov. Totalt finns det 18 olika bilar, som körs på tre klassiska banor: Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway och Trial Mountain Circuit.

Lirar man på PS5 så inkluderas dessutom stöd för PSVR2.