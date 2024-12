I kväll smäller det. Efter lite tekniskt strul med serverinfrastrukturen är det till slut i dag som Path of Exile 2 slår upp sina early access-portar på Steam. Precis som föregångaren blir även uppföljaren gratis att spela, men under early access får man lov att pynta för att komma in, såvida man inte redan har lagt en del pengar på det första spelet.

Intresset är högt och i en video från Grinding Gear Games meddelar de att över en miljon nycklar nu har lösts ut och att de fortsätter att ticka uppåt. Roligt, så klart, men det lär även leda till köer nu under lanseringshelgen.

De säger inte att de väntade sig mer än en miljon spelare och att de nu har beställt mer serverkapacitet, men att de inte vet hur backend-servrarna kommer att reagera på det stora antalet spelare. Om det blir strul under lanseringen så vill de att folk ska veta att de jobbar för fullt med att fixa det.