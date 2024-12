Path of Exile 2 släpptes som early access i helgen och trots serverproblemen så har spelet ändå slagit rekord på Steam. I skrivande stund har nämligen över 500 000 spelare varit online samtidigt i spelet. Det är en prestation som placerar spelet som ett av det mest spelade titlarna under Steams historia.

Path of Exlie blev tillflyktsorten för många Diablo-spelare och har vuxit till det populäraste ARPG-spelet på marknaden. Att uppföljaren skulle bli populär var det nog inget snack om men det tycks ändå tagit Grindig Gears Game på sängen. Tillströmningen av spelare har skapat stora serverproblem med rejäla köbildningar för att ta sig in i spelet. Utvecklarna har jobbat hårt under helgen för att kunna bemöta belastningen. Trots detta har det uttryckts stora frustration och besvikelse från spelare som inte kunnat spela. Däremot har de som kunnat komma in i spelet varit mer positiva till både innehåll och spelets djup.

Vad är FZ åsikt om Path of Exile 2? Har du kunnat spela i helgen?