Ett gäng moddare har rotat runt bland The Witcher 3-koden och hittat mängder med slopade idéer och skrotat material. Det har de sammanställt i ett dokument: What Lies Unseen, del ett.

Man har bland annat grävt fram manuset till ett tidigt utkast av The Witcher 3-uppdraget "Through Time and Space", som är knutet till huvudstoryn. I det här utkastet av det lika mäktiga som märkliga uppdraget hamnar Geralt och Avallac'h i Night City, där Cyberpunk 2077 äger rum.

Det som förstås kittlar är att Witcher 3 släpptes drygt fem år innan Cyberpunk. Dialogen:

Geralt: "What... What is this place? Is this the afterlife?"

Avallac'h: "No. Just another of the realities the Spiral leads through... Technologically advanced, but broken. Dying."

Geralt: "Disgusting. This stench, noise... How can you live here?!"

Avallac'h: "You should know better. This world is inhabited by humans, not elves."