Kan nästa Xbox-konsol släppas redan nästa år? Det rapporterar åtminstone The Ghost of Hope, som annars brukar läcka Call of Duty-relaterade hemligheter.

Enligt Ghost släpps den alltså 2026 och går under namnet Xbox Prime, fast det är oklart om det bara är ett kodnamn eller om det faktiskt blir den officiella titeln. Vederbörande betonar också att det hela bör tas med en stor nypa salt, eftersom han inte själv har kunnat bekräfta att det faktiskt stämmer. Vidare skriver Ghost att ett av lanseringsspelen kommer att bli ett Call of Duty från Infinity Ward.

Men han får mothugg från Jez Corden, en annan läckare med hyfsat bra historik, som helt enkelt säger att allt är ett påhitt och att det inte finns något som heter Xbox Prime. Han utesluter dock inte att det kan komma någon form av ny hårdvara från Xbox under 2026.