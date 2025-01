Det har visats upp en hel del nytt på CES-mässan, och en av deltagarna var som bekant Sony, som bland annat har filmer baserade på Helldivers 2 och Horizon: Zero Dawn på gång, utöver en Ghost of Tsushima-animé.

Men de hade mer att visa upp, inklusive ett koncept de kallar för "Future Immersive Entertainment", som de demonstrerade med hjälp av The Last of Us. Det bygger på att skapa ett helt rum med LED-skärmar som väggar, och spelarna står sedan i rummet med rörelsespårade kontroller de kan använda som ficklampor, skjutvapen med mera.

Det bjuds dessutom på haptisk feedback, dofter och andra inslag som ska förhöja atmosfären. Det hela påminner mycket om klassiska light gun-arkadspel, som Time Crisis, fast i ett betydligt större och mer sofistikerat format.

Huruvida det hela faktiskt utmynnar i en produkt som ska säljas till arkadhallar eller till och med vanliga konsumenter återstår att se.