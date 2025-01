För ganska exakt ett år sedan meddelade den nya studion Rebel Wolves att deras första spel hette Dawnwalker och var ett mörkt actionrollspel. Men sedan blev det locket på hos studion, som består av en rad personer som jobbat hos CD Projekt Red, inklusive The Witcher 3-regissören Konrad Tomaszkiewicz.

Nu har de dock avtäckt spelet på riktigt, med namnet The Blood of Dawnwalker, och visst får man en hel del Witcher-vibbar? I trailern ser vi en man fly genom skogen med sin lillasyster i famnen, efter att regionens härskare har bränt ner deras by i jakt på pestsmittade. De blir genskjutna, men får hjälp från ett oväntat håll.

Spelet utspelar sig i en öppen spelvärld i medeltida Europa, två år efter introsekvensen ni ser ovan. Vår hjälte är vid det laget en "dawnwalker" (någonstans mellan vampyr och människa) och kommer dagtid att slåss som människa med svärd och viss mörk magi, medan han nattetid kan använda vampyrförmågor för att slåss mot de svårare fiender som då vågar sig ut.

I slutet av videon får vi en titt direkt från spelmotorn som sägs vara representativ för spelet, och en faktisk gameplay-avtäckning kommer i sommar. Hör utvecklarna snacka lite mer om spelet i deras stream.