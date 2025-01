Förra veckan nåddes vi av uppgifter om att Sony skrotar två live service-spel, där ett ska ha varit en God of War-titel. Nya uppgifter pekar på att Sony även skrotar Horizon-mmo:t. Ett spel som visserligen aldrig bekräftats men som det ryktats betänkligt om – och även läckt från.

Horizon-spelet påstods vara under utveckling till pc och mobiler, och ska ha utvecklats av Guild Wars-studion Ncsoft. Koreanska MTN (via Eurogamer) att studion lägger ner flertalet projekt efter att ha granskat dem. Däribland "Project H" som ska ha varit projektets initiala kodnamn.

Spelet läggs, om uppgifterna stämmer, i så fall ner innan det ens har avslöjats. 2023 sa Sony och Ncsoft att de ingått i ett "strategiskt partnerskap" för att ta Playstation bortom konsoler till en bredare målgrupp. Sonys satsning på live service-spel har på senare år fått flera pilar i knät. The Last of Us-spelet lades till sist ner och Concord stod för ett sällan skådad magplask.

Huruvida det beryktade Horizon-spelet skulle ha fått live service-element förtäljer inte historien, men allt annat hade förstås varit en skräll. Vad vi vet är inget annat Horizon-spel på gång.