Mark Laidlaw är ett känt namn i Dragon Age- och Mass Effect-sammanhang, men nuförtiden bossar han över Yellow Brick Games, vars debutspel Eternal Strands släpps den 28 januari på pc, Xbox Series X/S och Game Pass.

En släpptrailer har därför publicerats, och den baseras på folks Youtube-kommentarer om vad som hade varit coolt om man kunde göra. De har plockat russinen ur kakan för att demonstrera att det faktiskt går att göra mycket av det som nämns, till exempel att frysa en drakes vinge till is för att få den att störta (eller frysa fast dess nylle i marken).

Man kan även använda sin magi för att slita bort en del av en gigantisk fiende (som man även kan klättra på i Shadow of the Colossus-stil) och sedan kasta sagda del mot den. Mindre fiender kan man helt enkelt sula iväg, alternativt skapa en vägg av is och sedan slita bort ett stycke att banka dem med.

Poängen de vill förmedla är att "världen är ditt vapen", och det ser faktiskt ut att kunna bli riktigt underhållande.

Och vill man testa själv så har det dessutom släppts en demo på pc.