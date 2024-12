Tidigare i år utannonserade Mark Laidlaw – känd för bland annat Dragon Age och Mass Effect – Eternal Strands, som blir debutspelet för den nya studion Yellow Brick Games. Det rör sig om action ur tredjepersonsvy, med inspiration från bland annat Shadow of the Colossus och Zelda: Tears of the Kingdom.

Nu vet vi även när det släpps, och det blir redan nästa månad. 28 januari är det som gäller på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S, vilket även inkluderar Game Pass. Innan dess kommer det trevligt nog även en demo.

I spelet lirar man som magikerkrigaren Brynn, som tillsammans med sina följeslagare ger sig ut på expeditioner för att avtäcka hemligheter i enigmatiska The Enclave. Magisystemet tycks ge oss en del möjligheter att påverka omgivningen, inklusive genom att fritt skapa broar av is eller tända eld och hiva iväg dem mot fienden.