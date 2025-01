Nyligen avtäcktes The Blood of Dawnwalker, ett mörkt rollspel från Rebel Wolves, som består av flera rutinerade The Witcher- och Cyberpunk 2077-namn – så som Witcher 3-regissören Konrad Tomaszkiewicz. Daniel Sadowski, också han med CD Projekt-rutin, berättar för PC Gamer att spelet ibland "känns som att spela ett papper- och penna-rollspel där du kan gå vart du vill i världen och välja ditt eget äventyr". Något som förstås ger tydliga D&D- och Baldur's Gate-vibbar.

Det är dock inget Sadowski nämner vid namn, ej heller om tidiga Bioware-spel inspirerat.

Mateusz Tomaszkiewicz (bror till nämnda regissören Konrad) tillägger att studions mål är "maximera" spelarens frihet, men samtidigt inte tumma på narrativet "vi är kända för".

Möjligen är det en slags avkomma där mor heter D&D och far heter The Witcher 3. Mateusz:

Dawnwalker kommer inte att vara en ren sandlåda, där du bara fokuserar på spelmekaniken. Vi vill att du ska uppleva dessa ögonblick med världens karaktärer och de känslor som dessa situationer kan skapa. Men samtidigt strävar vi efter att maximera friheten medan vi gör det.

En mer konkret bild av spelet får vi i sommar, då gameplay-premiären sker. Release? Oklar.