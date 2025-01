Moon Studios är kända för Ori-spelen och släppte förra året betydligt mörkare No Rest for the Wicked i early access. Det är ett actionrollspel modell svårare där man kutar runt i ett kungarike som drabbats av en farsot som förvrider allt och alla.

De inledande intrycken vid släppet var … sådär, med klagomål på prestanda, kontroller, strider, avsaknad av multiplayer och dålig kommunikation från utvecklarna. Det sistnämnda bad Moon Studios ursäkt för i slutet av förra året, och lovade bättring under 2025.

Nu har de släppt en ny trailer där de visar lite från årets första stora uppdatering: The Breach. De skriver att uppdatering har så många nya funktioner, nytt innehåll, förbättringar och ändringar att de kräver en djupdykning, vilket vi kommer att få inom kort, då de även kommer att ge oss en uppdaterad early access-färdkarta.

Avslutningsvis lovar de att vi kan vänta oss mer frekvent kommunikation från och med nu.