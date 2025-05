I går höll Bungie hov för att visa upp nästa "saga" att föra handlingen i Destiny 2 vidare. Den heter Fate Saga och kommer att börja med expansionen The Edge of Fate, som släpps den 15 juli. Där ska vi ta oss till himlakroppen Kepler och ta reda på vad det är som har manipulerat tiden för att få vår uppmärksamhet.

Detta åtföljs av ytterligare en expansion den 2 december. Den heter Renegades och är en crossover med Star Wars (som tidigare i år gjorde ett gästspel), komplett med Han Solo-pickadoll, ljussablar, en Tatooine-liknande planet och alarm som låter som en knölval i trångmål.

Bungie menar att Fate Saga kommer att belöna spelare som har hängt med från början och har koll på spelets världsbygge, men även vara en bra inkörsport för dem som aldrig har lirat tidigare. En prolog till The Edge of Fate vid namn Rite of the Nine är nu även släppt i spelet och inkluderar nya svårighetsgrader.

