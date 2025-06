"In my restless dreams I see that opening, the Silent Hill 2 opening." I fjol blev Silent Hill 2-remaken en kritiker- och publik-succé. Kan filmen göra om bedriften? Om ett halvår vet vi. 23 januari 2026 går Return to Silent Hill upp på biograferna. Filmen bygger på tvåan.

Filmen avslöjades i oktober 2022 Undertill ser du den första teasern. En trailer släpptes i maj 2024, men plockades ner. I takt med att vi närmar oss januari lär vi få se mycket mer från filmen.

Return to Silent Hill regisseras av franske Christophe Gans och spelades in i Tyskland och Serbien under 2023 och 2024. Jeremy Irvine spelar huvudrollen som James, medan Hannah Emily Anderson är Mary (och Maria). I rollen som den unga flickan Laura ser vi Evie Templeton.

Return to Silent Hill är tredje filmen. Den andra (2012) blev totalsågad av kritikerna, medan den första (2006) fick mer mediokra recensioner. Den regisserades också av Christophe Gans.

Bloober Team kommer även göra remake av första spelet.