I betalt samarbete med Electronic Arts.

Den 10 oktober släpps Battlefield 6 och redan dagen efter är det dags för årets mest prestigefyllda drabbning. Då avgörs nämligen Slaget, där FZ:s forum ställs mot SweClockers i en 32 mot 32-strid.

Hur laddar man då upp inför en så viktig händelse? Genom att börja träna redan nu.

Nya kartor, spellägen och utmaningar väntar i Battlefield 6-betan.

Beta med nya kartor och spellägen

Den öppna betan för Battlefield 6 bjuder på nya kartor, spellägen och utmaningar. Betan är öppen för alla under perioderna 9–10 augusti samt 14–17 augusti.

Den som lyckas få early access kan dock kasta sig in i striderna redan idag.

Early access redan nu

För att spela betan i förväg krävs en nyckel. Den kan du få om du:

är EA Play Pro-prenumerant

deltog i Battlefield Labs före 31 juli

fick en Twitch Drop från reveal-eventet

får en Twitch Drop-kod genom att följa en stream

anmäler dig till Slaget

Nycklar lottas ut bland alla som ställer upp för FZ i den kommande bataljen mot SweClockers. Har du turen med dig är det bara att lösa in koden, dra på dig stridshjälmen och börja öva!

PS. Glöm inte att visa upp dina hjältedåd från den öppna betan i forumet! Tompa håller koll på soldatskapet och söker lagmedlemmar som kan panga med stil.

Ställ upp för FZ och vinn betanyckel Är du en orädd krigare, uppmuntrande lagspelare, skicklig krypskytt eller duktig pilot? In och anmäl dig till Slaget redan idag. Early access-nycklar lottas ut löpande och själva matchen spelas den 11 oktober. ► Läs mer om Slaget Till rekryteringsformuläret