Inom kort blir det öppen bestastestning av Battlefield 6, och här är allt du behöver veta för att delta.

Var och hur?

Betan är alltså öppen för alla och kan förladdas nu. Den körs på pc (Steam, Epic EA-appen), PS5 och Xbox Series X/S. EA har släppt en guide för hur du förbereder ditt konto. Ja, det verkar vara en del grejer att ställa in.

När?

Betatestningen pågår i två omgångar: 9-10 augusti (lördag-söndag) och 14-17 augusti (torsdag-söndag). Tidpunkt för start och slut har inte kommunicerats än, men t.ex. IGN uppger att betorna börjar klockan 10 på morgonen svensk tid. Detta är alltså obekräftat.

Testningen tjuvstartar med en sluten beta för inbjudna den 7-8 augusti (den börjar kl. 10 svensk tid). Du har access om du skaffat ett BF Labs-konto innan den 31/7 eller prenumererar på EA Play Pro. Annars delas nycklar ut från vissa Twitch-konton som streamar spelet den 7-8 augusti. Info om det här.

Vad?

Första helgen kan du spela dessa kartor: Siege of Cairo, Liberation Peak och Iberian Offensive, i spelformerna Conquest, Breakthrough, Closed Weapons Breakthrough, Domination och King of the Hill. Kartorna byter skepnad beroende på spelformen.

Siege of Cairo. Liberation Peak. Iberian Offensive. Empire State.

Andra helgen tillkommer banan Empire State och spelformerna Rush och Squad Deathmatch.

Bonus?

Båda helgerna har specifika utmaningar som om du klarar dem ger dig t.ex. skins till fulla spelet.

Release?

Battlefield 6 släpps den 10 oktober. Vi testade det i slutet av förra veckan – läs våra första intryck!