Det blev rekordslakt i årets FZ Community Summer Challenge. Tillsammans har vi under juli månad spelat igenom 335 spel under perioden 1-31 juli , och 258 stycken av dessa var unika. Det är 99 fler avklarade titlar än förra sommaren, som även det var nytt rekord. Starkt jobbat!
@Wildthing summerar årets sommarutmaning här. Stort tack till alla som deltagit!
Så här har det gått tidigare år:
2017
Avklarade unika spel: 77
Totalt antal spel: 83
2018
Avklarade unika spel: 165
Totalt antal spel: 181
2019
Avklarade unika spel: 99
Totalt avklarade spel: 105
2020
Avklarade unika spel: 204
Totalt antal spel: 239
2021
Avklarade unika spel: 222
Totalt antal spel: 247
2022
Totalt antal unika spel: 216
Totalt antal spel: 248
2023
Totalt antal klarade unika titlar: 206
Totalt antal klarade spel: 227
2024
Totalt antal klarade unika titlar: 226
Totalt antal klarade spel: 239
2025
Totalt antal klarade spel: 335
Totalt antal klarade unika titlar: 258