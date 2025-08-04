Det blev rekordslakt i årets FZ Community Summer Challenge. Tillsammans har vi under juli månad spelat igenom 335 spel under perioden 1-31 juli , och 258 stycken av dessa var unika. Det är 99 fler avklarade titlar än förra sommaren, som även det var nytt rekord. Starkt jobbat!

@Wildthing summerar årets sommarutmaning här. Stort tack till alla som deltagit!

Så här har det gått tidigare år:

2017
Avklarade unika spel: 77 
Totalt antal spel: 83

2018 
Avklarade unika spel: 165 
Totalt antal spel: 181

2019 
Avklarade unika spel: 99
 Totalt avklarade spel: 105

2020 
Avklarade unika spel: 204 
Totalt antal spel: 239

2021
 Avklarade unika spel: 222 
Totalt antal spel: 247

2022
Totalt antal unika spel: 216
Totalt antal spel: 248

2023
Totalt antal klarade unika titlar: 206
Totalt antal klarade spel: 227

2024
Totalt antal klarade unika titlar: 226
Totalt antal klarade spel: 239

2025
Totalt antal klarade spel: 335
 Totalt antal klarade unika titlar: 258