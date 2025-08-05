Putsa stövlarna och knäpp uniformen – FZ Play streamar Battlefield 6 i kväll!

Klockan 18 drar streamen igång, och som vanligt sitter @Wakkaah bakom kontrollerna. Till sin hjälp har han tre FZ-forumiter, och tillsammans lär de göra succé på slagfältet. Sändningen pågår i ungefär två timmar.

Sändningen ses på vår Youtube (ovan) och Twitch.

Tre FZ-medlemmar har fått nycklar till den tidiga betan, och kommer alltså vara med i kväll. Dessa kallar sig @Bolten, @Gen och @Flappas.

Skärmdumpstävling! Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från BF6-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är lördag den 9 augusti kl. 23.59. Förra veckans skärmdumpstävling gällde Tales of the Shire-streamen, och vann gjorde @gagaba – stort grattis!

Battlefield 6 betatestas slutet den 7-8 augusti, sen blir det öppna betor den 9-10 och 14-17 augusti. Läs allt om betan här.