På fredag släpps Ratchet & Clank: Rift Apart till Playstation 5. FZ gillar det skarpt (recension), kritiker världen över gillar det minst lika mycket. Senast Insomniac släppte ett spel i serien (en viss Spider-Man har ju som bekant kommit emellan) var 2016, och "spel-baserat-på-film-baserad-på-spel"-spelet, Ratchet & Clank. Series näst högsta höjdpunkt enligt omröstningen.

Allra bäst är 2009 års Ratchet & Clank: A Crack in Time, men det är inte sjumilakliv före 2016 års nämnda titel. Inte heller särskilt långt före PS2-trilogin och PS3-debuten Tools of Destruction. Den här sextetten snittar strax över eller strax under 4,0. Mycket bra, med andra ord.

Sedan är det ett hopp ner till de två PS3-"kortisarna", Quest for Booty och Nexus. Runt 3,3 får de här. Om storleken spelade roll för resultatet? Mycket möjligt. På tal om det hamnar Size Matters, som gjorde PSP-debut 2007, precis under 3,0 och precis före experimentella Ratchet: Gladiator.

En tydlig trend är att ni gillar traditionella och traditionellt långa Ratchet & Clank-spel framför udda fåglar. På 2,78 hamnar co-op-titeln Ratchet & Clank: All 4 One, medan Secret Agent Clank och Qforce just orkar över 2,5-strecket. Inte katastrofsiffror, men inte lysande heller.

Det återstår att se vilken position Rift Apart får. På fredag släpps det alltså till Playstation 5.