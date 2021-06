Det luktar succé. Betygen för Ratchet & Clank: Rift Apart rasslar in och man kan lugnt säga att Insomniacs första spel i serien på fem år är en lyckad comeback, liksom en lysande PS5-debut.

I skrivande stund landar snittbetyget hos Opencritic på 89 av 100. 42 recensioner är inräknade. Det gör att spelet hamnar i ungefär samma hyllningshärad som It Takes Two och Monster Hunter Rise. De flesta betygen landar kring nior och åttor, men ett par hivar fram högsta möjliga betyg.

VG247 ("The bar has been set. The PS5 has arrived.") och EGM ("A true next-gen exclusive") är två av dessa. Eurogamer delar inte ut några betyg, men spelet får en "rekommenderas"-stämpel ("Laid-back, unpretentious fun"). Nior kommer från Game Informer, Game Spot och IGN.

Även FZ delar ut sitt näst högsta betyg. Recension av undertecknad läser du här. Kort sagt: