It Takes Two är årets bästa spel när FZ-medlemmarna sagt sitt!

Ni har nominerat och röstat, och när omröstningen stängde vid midnatt stod det charmiga actionäventyret för två som ohotad segrare. Därmed korade både FZ-medlemmarna och FZ-redaktionen det till årets bästa spel - stort grattis till Josef Fares och Hazelight!

It Takes Two vann medlemsomröstningen med betryggande marginal - det fick 15,7 avrundade procent av rösterna, 6 procentenheter fler än tvåan, Forza Horizon 5 (9,2 procent). Trea kom Halo Infinite som slog fyran Resident Evil Village med minsta möjliga marginal - 8,7 procent mot 8,6. Ännu tightare om bronset var det i förra årets medlemsomröstning, när Ghost of Tsushima och Half-Life Alyx fick exakt lika många röster och delade tredjeplatsen.

FZ-redaktionen och läsarna har i år samma fyra spel i topp, i samma ordning. Förra året hade vi samma toppkvartett, fast i annan ordning. Vi är alltså hyfsat överens om vilka spel som varit bäst under åren.

FZ-läsarnas årets spel 2021 - resultat efter omröstningen