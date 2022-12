Ikväll summerar vi, enligt gammal god FZ-tradition, spelåret genom en sprängfylld uppesittarkväll. Årets bästa spel utses samtidigt som vi snackar om spelåret som varit. Men varför vänta till ikväll? Låt oss tjuvstarta redan nu. Hur tycker du att spelåret 2022 varit? Kanon? Dåligt? Mellanmjölk?

Snackisar under året har exempelvis varit den enorma GTA VI-läckan, Microsofts eventuella förvärv av Activison Blizzard (efterföljande ordkrig mellan Microsoft och Sony) och släckningen av Stadia. Stora och/eller fantastiska spel har vi inte saknat. Kanske framför allt Elden Ring och God of War Ragnarök har gjort avtryck, men det finns gott om andra små och stora topptitlar.

Årets spel 2022

Koras av FZ-redaktionen och presenteras i livesänd uppesittarkväll, start 19.00 fredag den 16 december.

Barncancerfonden - insamling och auktioner

Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Det går bra att ge ett bidrag redan nu, eller när du vill - Barncancerfonden har alltid öppet.

Vi samlar också in pengar genom auktioner på Tradera, där företag skänkt produkter och där pengarna oavkortat går till Barncancerfonden. En kraftig speldator från MSI, skärmar, World of Warcraft-samlarboxar med mera finns att köpa. Kolla in utbudet och buda här.

Läsarnas årets spel 2022

FZ-läsarna röstar fram 2022 års bästa spel. Man får nominera ett spel var (senast söndag den 18/12), och sen rösta på sin favorit (senast den 28/12). Vinnarna presenteras den 30/12.