Några gånger under 2023 har redaktionen drabbats av febertoppar. Det hände när Hogwarts Legacy släpptes tidigt på året, upprepades med Zelda: Tears of the Kingdom, och när nu Baldur's Gate III är här är det dags igen. Nästan alla spelar det, och de som inte gör det funderar på varför de inte spelar det. Kort sagt: feberyra pågår. Och det finns inget som kan stoppa epidemin.

Den har förstås spridit sig bortom redaktionens gränser. Spelar du också Baldur's Gate III?

Jonny Myrén

Mer Baaaalduuuur's Gaaaate! Har tydligen lirat i nästan 30 timmar, och det känns bara som att jag skrapat på ytan i det första området. Jävlar vilket spel.

Robin Andersson

Jag och halv-orken Krognak ska försöka hitta Baldur's port och se vad som finns bakom.

Johan "In i dimman" Olander

Traumatiserad av drow-pung i Baldurs Gate 3, tar jag en paus och spanar in Blur på festival. Äh, vem lurar jag. BG3 skall spelas med Norrlands Ljus i blodet.

Mikael Berg

Behöver jag verkligen berätta?

Joakim Kilman

Jag har ju fortfarande hur mycket som helst kvar i Baldur's Gate 3, så det blir mer äventyrande. Men jag skulle gärna spela lite mer Remnant 2 också.

Mike "Skjuter på allt" Stranéus

Vad som helst med mycket explosioner för att dölja sorlet från 30 000 hitresta Way Out West-hipsters. SHMUP-helg coming up!

Johan Lorentzon

Jag som skulle vänta med att öppna Baldurs Port. Men nu råkade jag klicka på köpknappen på Steam....

Fredrik Eriksson

Det berömda grupptrycket gör sig påmint. Kan jag verkligen stå emot...?