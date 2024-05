I en notis som skickats ut till Game Pass-medlemmar avslöjar Xbox det som det ryktats om: årets Call of Duty släpps dag ett på Game Pass. Inga fler detaljer finns i skrivande stund, och notisen leder till ett icke-publicerat inlägg på xbox.com. Mer info lär komma.

I höst är det fyra år sedan PS5 och Xbox Series-konsolerna släpptes, men likväl kommer Call of Duty: Black Ops 6 släppas på PS4 och Xbox One. I alla fall om vi ska tro Insider Gamings Tom Henderson. Han hävdar, via X, att man bekräftat old-gen-planer via "Gamestop-anställda".

Dealen är dessutom att CoD ska komma till Switch under tio år, men det blir inte förrän nästa år och "Switch 2" då original-Switchen inte är kraftfull nog. En streaming-lösning verkar inte aktuell.

Hur eller hur vet vi att Black Ops 6 kommer avslöjas helt och fullt i samband med spelsommarens Xbox-show den 9 juni. Fjolårets MW3 fick risiga recensioner. Revansch i år?