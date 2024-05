The Vanishing of Ethan Carter är ett uppskattat äventyrsspel som släpptes under 2014, utvecklat av The Astronauts, som nu är aktuella med Witchfire. Det finns även en VR-version av spelet som man kan köpa i form av ett DLC, men så är bara fallet i ett par dagar till.

På Steam skriver The Astronauts att VR-DLC:t kommer att försvinna från butiken den 31 maj, alltså nu på fredag. Anledningen är att de inte längre kan tillhandahålla support till DLC:t och därmed inte kan garantera att det kommer att fungera med nya VR-headset och operativsystem.

Om man redan äger VR-versionen så behöver man inte oroa sig, eftersom man fortsatt kommer att ha tillgång till den. Inget sägs om VR-versionen av spelet som går att köpa via Metas butik, men antagningsvis försvinner även den.

Är man sugen på det kan det vara värt att tänka på att det är ett hyfsat tidigt VR-spel, som därmed inte har stöd för rörelsekontroller.