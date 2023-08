Det är fortfarande högst närvarande, men Baldur's Gate 3:s bastanta grepp om redaktionen börjar lätta. En tänker minnas 90-talets Bullfrog, en annan ska äta Xbox-godisbilar, och en tredje som vi kan kalla Kodar-Johan ska spela spel där man kodar. Och Fredrik? Well, han håller på med Zelda. Men kanske kommer till och med han spela färdigt det, för snart är ju Starfield här...

Hur ser din spelhelg ut? Dela med dig i kommentarerna!

Jonny Myrén

Det blir en slutspurt i Baldur's Gate 3 innan Starfield. Hinner garanterat inte klart, men det känns som ett spel det kommer att vara lätt att återvända till både en och två gånger.

Joakim Kilman

Förmodligen blir det lite retrospel. Något gammal Bullfrog-spel kanske, eller något spel från en av alla andra studior som EA mördade. Annars blir det nog Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Fredrik Eriksson

Halvhelg. Tillbaka från Gamescom och då är planen att Zelda-spurt inleds för att hinna klart till, japp, Starfield.

Johan Olander

Det blir kast med liten gnome och hoppa långt i Jumplight Oddyssey.

Robin Andersson

Jag ska grotta ned mig i Remedy-träsket efter att ha sett så mycket intressanta trailers från Alan Wake II. Först ut är Control!

Johan Lorentzon

Jag kommer fortsätta med Baldur's Gate 3 och sen även lite Mario Kart med barnen.

Mikael Berg

Oklart hur mycket spelande som hinns med, men finns tiden så blir det mer Baldur's Gate 3.

Mike Stranéus

Inte värt att starta igång något stort projekt inför den galna spelhösten. Så det får bli blandad kompott av bl.a. Forza i helgen. En påse lösgodis i spelformat if you will.

Tomas Helenius

Efter första arbetsveckan efter semestern lutar det åt avslappning med Dave the Diver. Kanske ger jag Zelda en ny chans. Det har fått vila sen i somras på grund av krascher.

Johan Eklund

Kommer att spela Visual Studio Code (kodapa som man är) och klara ut kampanjen i High On Life.

Valentin Lundin

I helgen påbörjar jag äntligen min genomspelning av Baldur's Gate 3 som BARDLOCK! Kommer att varva med lite Palia-beta, tomaterna vattnar ju inte sig själva!

Jonas Vågström

Efter mitt besök i Aveum återvänder jag nog till Faerûn och Baldurs Gate 3. Frågan är om min barbar får fortsätta sitt äventyr eller om jag kan stå emot suget att skapa en ny karaktär…