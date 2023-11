Veckan har bjudit på rally och fotbollsdrömmar, JRPG-remakes och ultravåldsam 80-talsaction. Med en sån blandning är det svårt att förutspå vad folk tänker spela i helgen. Så berätta hur dina spelplaner ser ut! Här har du FZ-redaktionens:

Fredrik Eriksson

Förra helgens planer brann inne. Katt blev sjuk, katt blev frisk, jag ett vrak. I helgen lever jag som jag lär och gör jag comeback i Zelda: Tears of the Kingdom. Alan, Jedi m.fl. får vänta. 🌄

Mikael Berg

Fram med ljussabeln! Har jobbat mig igenom Fallen Order och nu påbörjat Jedi: Survivor, som bara några timmar in känns bättre på alla plan. ⭐

Joel Olsson Svanfeldt

En kort ceremoni för min förra FM-save (uppåt 1 000 timmar). Sedan ska jag ladda ner och installera precis allt som krävs för att fixa en verklighetstrogen FM-databas med loggor, matchtröjor, rätta namn, m.m. innan jag börjar vandra vägen från arbetslös till tränargud. Kanske kikar in i Cities: Skyline 2 också, ifall det inte räckte med simulatorer för en helg. ⚽

Jonny Myrén

Det blir mer Alan Wake 2. Riktigt grymt spel som är sådär lagom läskigt för oss räddharar. 🐰

Robin Andersson

Efter Loevets fina recension av Star Ocean The Second Story R så ska jag ta mig an remaken till första spelet, Star Ocean: First Departure R. 🚀