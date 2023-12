Det är dags för FZ:s traditionsenliga uppesittarkväll där vi korar Årets spel!

Klockan 19 i kväll börjar livesändningen där vi går vi igenom spelåret 2023. Dessutom samlar vi in pengar till Barncancerfonden, dels via bidrag, dels via Tradera-auktioner där du kan buda på spel, datorer, PS5:or, skärmar och mycket annat. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden. Det blir även anekdoter och tllbakablickar från året som gått, allt direkt från FZ-studion.

I veckan drar vi även igång nomineringarna för Läsarnas året spel 2023, där FZ-besökarna först nominerar och sedan röstar fram årets 20 bästa titlar. Nomineringarna börjar senare i dag – håll utkik på framsidan!

Uppesittarkvällen börjar klockan 19 på fredag. Medverkar gör Daniel, Fredrik, Tomas och Wakkaah. Vi ses då!

► Nominera till Läsarnas årets spel 2023

► Ge ett bidrag till Barncancerfonden

► Buda på spel och hårdvara på Tradera