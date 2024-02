Betala minst 300 kronor för att få ett exklusivt Fragzone-fredag-skin. Du får inte ens välja färg! Nej då, du kan vara lugn. Fragzone-fredag är inte pay to win den här fredagen heller. Men självklart måste vi snacka om om djävulselefanten i rummet, och Diablo IV-tilltaget att kränga portaler för 300 spänn. Inte pay to win, men i alla fall "pay to WTF!?".

Rimligare nyheter: Diablo IV kommer till Game Pass, och fyra Xbox-spel är på väg till Playstation 5 och Switch. Det viskas om Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment och Grounded. Japp, ryktet stämde. Igår höll Xbox hov och man gläntade på dörren till en ljusnande next-gen-framtid. Detta samtidigt som Playstation hänger med huvudet och varnar för torka kommande året.

Dessutom: allt om nya Dragon Age, Palworld-ras, med mera. Vilken vecka vi har haft!

Vi syns som alltid live klockan 14 eller när du vill i efterhand.