Vi har cowboy-drömmar, styr Frankensteins herrgårdsvagn och retar hajens aptit. Nu snackar vi #spelhelg! Sista spelhelgen i februari handlar om Red Dead 2, Pacific Drive och Raft, men också om ständigt stekheta Helldivers 2. Med lite tur får vi faktiskt spela det och inte bara köa!

Jonny Myrén

Jag ska ömsom svära, ömsom vurma över min stackars mörbultade Frankenstein-herrgårdsvagn i Pacific Drive.

Johan Lorentzon

Superjorden behöver beskyddas så jag skrev in mig som "Helldiver". See the world they said...